Об этом он сообщил в Telegram .

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования", - написал Зеленский.

"Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне"", - добавил он.

Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.

3 января президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили денежное довольствие и премии для военных.

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