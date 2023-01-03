Зеленский рассказал премьеру Нидерландов Рютте о риске эскалации на фронте и попросил поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и рассказал о риске эскалации на фронте
Об этом он сообщил в Telegram .
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования", - написал Зеленский.
"Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне"", - добавил он.
Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.
- 3 января президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили денежное довольствие и премии для военных.
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