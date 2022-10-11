Зеленский рассказал премьер-министру Италии о последствиях ракетного удара армии РФ

Об этом написал в телеграмме Президент Украины Владимир Зеленский.

"В рамках диалога с премьер-министром Италии Марио Драги рассказал о последствиях ракетного террора России. Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий, в частности саммита "Группы семи". Благодарен за последовательную весомую поддержку", - написал Зеленский.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что массированным ракетным ударом по украинской инфраструктуре Россия не достигла ни одной военной цели, доказала, что является государством-террористом и сделала невозможным разговор о "усталости" от войны на Западе.

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