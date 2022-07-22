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Зеленский рассказал, почему "зерновой коридор" дает преимущества Украине

22 июля, 2022 пятница
23:07
Экономика На фото Владимир Зеленский

Текст подписанного сегодня документа опубликован и каждый может ознакомиться с его пунктами. Они полностью отвечают интересам Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он отметил преимущества, которые открытие "зернового коридора" даст Украине.

"Первое. Около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года – а он уже собирается – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для посевной в следующем году", – сказал Зеленский.

Во-вторых, по мнению президента, наконец-то есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. "Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают", — подчеркнул глава государства.

"И третье. Это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне. Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством", – считает Зеленский.

Он предостерег, что со стороны России могут быть провокации, попытки дискредитировать украинские и международные усилия.

"Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей", — подытожил Владимир Зеленский.

  • В Минэкономики озвучили доходы от открытия "зернового коридора". $1 миллиард ежемесячно.
  • 22 июля США прокомментировали договор об экспорте украинского зерна.
  • Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что в Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет никаких неприемлемых условий, которые навязывала Россия.
  • 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
  • Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

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Новости
Украина
Владимир Зеленский
зерно
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