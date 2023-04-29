Зеленский рассказал, от чего будет зависеть успех контрнаступления Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех контрнаступления ВСУ зависит от поставок западного оружия
Об этом Зеленский рассказал в интервью финским, норвежским и шведским СМИ, обнародованным Офисом президента в telegram.
По его словам, ВСУ планируют контрнаступление, а он лично верит, что
Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым.
Однако Зеленский подчеркнул, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения снабжения Западом оружия.
"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", – сказал Зеленский.
Он отметил, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию.
"Они боятся нас, а также последствия, если они отступят", - сказал президент Украины.
В то же время Зеленский отказался разглашать детали и называть время контрнаступления.
- 24 апреля глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к знаковому сражению для новейшей истории.
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