Зеленский рассказал, от чего будет зависеть успех контрнаступления Украины

Об этом Зеленский рассказал в интервью финским, норвежским и шведским СМИ, обнародованным Офисом президента в telegram.

По его словам, ВСУ планируют контрнаступление, а он лично верит, что

Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Однако Зеленский подчеркнул, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения снабжения Западом оружия.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию.

"Они боятся нас, а также последствия, если они отступят", - сказал президент Украины.

В то же время Зеленский отказался разглашать детали и называть время контрнаступления.