Зеленский рассказал об итогах встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии
Президент Украины поделился результатами встречи с президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министром Италии и президентом Румынии.
Детали Зеленский рассказал во время вечернего видеообращения.
"Сегодня действительно исторический день – Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И в частности поддержку нашего движения в Европейский Союз. Италия, Румыния, Франция и Германия – с нами. Все четверо лидеров – и господин Драги, и господин Йоханнис, и господин Макрон , господин Шольц – поддерживают кандидатство для Украины", – сказал президент.
Президент поблагодарил Италию за макрофинансовую и оборонную помощь. Также выразил благодарность Румынии за оборонную помощь и содействие в транзите украинских товаров, в частности зерна. Франция предоставит дополнительные артиллерийские установки Caesar. Германия подтвердила предоставление средств противовоздушной обороны.
Во время встречи лидеры говорили о внедрении седьмого пакета санкций и экспорте украинских товаров.
"Говорили о преодолении продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Возобновить экспорт украинской агропродукции – жизненно необходимо для десятков стран. И есть только одна причина, почему продовольственный кризис вообще стал возможным: в нем должна Россия, и никто больше. Все лидеры это уже признают" , – добавил президент.
- 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
- Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
- Около 15.00 мы сообщали, что в Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
- Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал "отстроить все" после того, как посетил разрушенный оккупантами город Ирпень.
- Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.
- Макрон пообещал , что от Украины не потребуют уступок, Шольц потребовал, чтобы Россия отвела войска и согласилась на переговоры.
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