Зеленский рассказал об итогах встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

Детали Зеленский рассказал во время вечернего видеообращения.

"Сегодня действительно исторический день – Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И в частности поддержку нашего движения в Европейский Союз. Италия, Румыния, Франция и Германия – с нами. Все четверо лидеров – и господин Драги, и господин Йоханнис, и господин Макрон , господин Шольц – поддерживают кандидатство для Украины", – сказал президент.

Президент поблагодарил Италию за макрофинансовую и оборонную помощь. Также выразил благодарность Румынии за оборонную помощь и содействие в транзите украинских товаров, в частности зерна. Франция предоставит дополнительные артиллерийские установки Caesar. Германия подтвердила предоставление средств противовоздушной обороны.

Во время встречи лидеры говорили о внедрении седьмого пакета санкций и экспорте украинских товаров.

"Говорили о преодолении продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Возобновить экспорт украинской агропродукции – жизненно необходимо для десятков стран. И есть только одна причина, почему продовольственный кризис вообще стал возможным: в нем должна Россия, и никто больше. Все лидеры это уже признают" , – добавил президент.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.

Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.

Около 15.00 мы сообщали, что в Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал "отстроить все" после того, как посетил разрушенный оккупантами город Ирпень.

Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.

Макрон пообещал , что от Украины не потребуют уступок, Шольц потребовал, чтобы Россия отвела войска и согласилась на переговоры.

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