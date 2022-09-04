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Зеленский рассказал о звонке Джонсона в первые часы после вторжения РФ

4 сентября, 2022 воскресенье
14:45
война с Россией На фото Зеленский и Джонсон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был одним из первых мировых лидеров, позвонивших ему 24 февраля утром сразу после полномасштабного российского вторжения

Об этом Зеленский написал в колонке для Mail on Sunday .

"Рано утром в день вторжения России Борис был одним из первых мировых лидеров, с которыми я разговаривал. Впоследствии такие звонки стали регулярными, что обеспечило нам лучшую координацию международных действий, направленных на противодействие российской агрессии. При каждой нашей встрече и разговоре у Бориса был один очень хороший вопрос: что еще, что тебе нужно? Это стало нашим девизом, гарантируя эффективный прогресс. Поверьте, не так много политиков готовы это сделать", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что противотанковые комплексы, полученные Украиной от Британии после визита Джонсона в феврале, помогли в первые дни полномасштабного вторжения.

"Премьер-министр Джонсон посетил Киев в начале февраля. Наш откровенный, открытый разговор сразу подкрепили первые поставки противотанковых ракет. Это оружие сыграло свою роль в остановке продвижения, казалось бы, бесконечных российских бронетанковых колонн", - отметил Зеленский.

Также президент Украины упомянул визит Джонсона в Киев в День Независимости.

"В прошлом месяце Украина отметила 31-ю годовщину нашей независимости. Снова с нами был Борис Джонсон, которого приветствовали простые украинцы. Мы даже начали обращаться к нему, тепло и с юмором - "Борис Джонсонюк" – украинская фамилия, если подчеркнуть последний слог - вдохновленный его аккаунтом в Instagram @borisjohnsonuk", - рассказал Зеленский и выразил надежду, что отношения Украины и Великобритании останутся такими же тесными после назначения нового премьера, имя которого будет объявлено 5 сентября после отставки Джонсона. Фавориткой в борьбе за должность считают нынешнюю главу МИД Британии Лиз Трасс. Она соперничает за кресло с бывшим министром финансов Риши Сунаком.

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Мир
Украина
Владимир Зеленский
День Независимости
Борис Джонсон
Великобритания
оружие для Украины
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