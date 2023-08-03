Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский рассказал о сроках и формате нового саммита Крымской платформы

Зеленский рассказал о сроках и формате нового саммита Крымской платформы

3 августа, 2023 четверг
22:36
Война с Россией

Украина готовит не только саммит Крымской платформы на уровне лидеров в августе, но и парламентское измерение Крымской платформы, которое состоится осенью

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Совещание по Крымской платформе – содержание саммита, международное присутствие на саммите, его влияние на нашу возможность давить постоянно для освобождения Крыма – работаем над деталями", - отметил президент.

Он отметил, что в этом году саммит состоится в двух форматах.

"Готовим не только саммит Крымской платформы на уровне лидеров в августе, но и парламентское измерение Крымской платформы – этот саммит будет осенью", - добавил Зеленский.

Что известно об обстрелах Крыма

17 июля под утро прогремели взрывы на Крымском мосту, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.

В ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы. Детонировал склад с боеприпасами на Старокрымском полигоне.

20 июля кафиры обвинили Украину в атаке дрона на Крым. Якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток.

22 июля кафиры сообщили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками: горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Было приостановлено движение по железной дороге.

24 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел.

В пятницу, 28 июля, в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов кафиров. В ГУР сообщают о диверсии

Также украинские силы продолжают наносить удары по логистическим путям россиян, чтобы разрушить их планы и поставки между Крымом и материком. В частности, утром 29 июля была произведена воздушная атака ВСУ по Чонгарскому мосту.

1 августа в Крыму прогремели взрывы, предположительно, в районе Балаклавы, где расположена база военно-морского флота РФ, ТЭЦ и склады боеприпасов и техники оккупантов.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил , что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков".

3 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к двум операциям по подрыву Керченского моста в Крыму.

Крым
Владимир Зеленский
помощь Украине
Читайте также:
3 августа, 2023 четверг
Враг совершил 820-ю атаку на Киев: ПВО уничтожило почти полтора десятка "шахедов"
3 августа, 2023 четверг
ВСУ изменили тактику контрнаступления: армия РФ перенапряжена и начинает отступать, - NYT
2 августа, 2023 среда
Трем депутатам Киевсовета суд избрал меры пресечения. По версии ДБР, они в течение года не являлись на военную службу
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
3 августа
23:11
Зеленский заявил об "отвратительных злоупотреблениях", обнаруженных во время проверок "военкомов"
22:57
Обзор
Сергей Згурец
Украине для блицкрига не хватает авиации и ПВО. Колонка Сергея Згурца
22:45
Украинская теннисистка Костюк победила шестую ракетку мира
22:15
Нащупали самое перспективное направление: ВСУ на юге приступили к третьей фазе контрнаступления, - WP
21:55
Российские террористы уже запустили против Украины почти 2 тыс. "шахедов", - Зеленский
21:54
"Ворскла" проиграла "Диле" и выбыла из Лиги конференций
21:54
"Дила" - "Ворскла" 3:1: онлайн-трансляция матча украинцев в Лиге конференций
21:45
Эксклюзив
Почему дорожает горючее на украинских АЗС. Объяснение эксперта
21:45
Статус УБД по QR-коду: в Раде инициируют соответствующие изменения в закон
21:31
В Херсоне во время российского обстрела ранен волонтер из Норвегии
21:05
В ИГИЛ заявили о гибели своего лидера в стычке с группировкой Аль-Каиды
20:52
В Румынии провели поиски обломков российского дрона после атаки на Измаил
20:24
Зло очень жестокое: Папа Франциск извинился перед украинцами, что не может остановить войну
20:19
Польский министр заявил, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября
20:01
Тайсон согласился готовить экс-чемпиона UFC Нганну к бою с Фьюри
20:01
OPINION
Как найти себя после 50-ти
20:00
Обзор
Победные новости 526-го дня войны: украинские разведчики получили беспилотники-бомберы, на Закарпатье добыли первую соль, а в Токмаке взлетел на воздух вражеский склад боеприпасов
19:48
"Барби" официально стала самой кассовой лентой, созданной женщиной
19:43
Пригожин после мятежа получил в РФ госконтрактов на 2 млрд рублей, - росСМИ
19:36
Силы обороны сдерживают наступление РФ в районе Марьинки и Авдеевки, - Генштаб ВСУ
19:26
США ввели новые санкции против научных учреждений и граждан России
19:07
Warner Bros Discovery предупредил, что голливудские забастовки могут ударить по производительности
18:38
В результате успешных украинских атак количество обстрелов противником уменьшилось, - Силы обороны юга
18:35
Обновлено
Кубок Украины: "Карпаты" проиграли "Прикарпатью", результаты других матчей 1/64 финала
18:26
Индия присоединится к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения украинской Формулы мира
18:22
Эксклюзив
"Как бы тяжело ни было": фермеры Херсонщины заявляют, что урожай арбузов есть, хоть и не в довоенных масштабах
18:15
Обзор
САУ "Богдана": как разрабатывали украинскую гаубицу и каковы ее технические характеристики
18:06
Ограничения в ВПК и синхронизация с мерами относительно РФ: ЕС вводит новые санкции против Беларуси
18:05
Гуменюк: Украина не причастна к атаке на корабль РФ в Черном море
18:05
OPINION
Идеал рядового избирателя – это совок с украинским языком
17:43
CoinPay
Украинская криптоплатформа CoinPay заявила о закрытии
17:21
"Готовы без колебаний применить оружие": Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью
16:52
ДБР завершило расследование по делу судьи Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП с нацгвардейцем
16:49
Порошенко привез авторемонтные мастерские в бригаду, воюющую под Авдеевкой и Бахмутом
16:45
В России начали массово вербовать на войну в Украине женщин в колониях, - правозащитница
16:44
Эксклюзив
Враг пытается окружить Авдеевку, прибегая к "мясным" штурмам, - Легион Свободы
16:40
Microsoft
Microsoft: российские хакеры причастны к фишинговым атакам десятков глобальных организаций через чаты Teams
16:39
Аналитика
В Украине продолжают открываться компании со связями в России и Беларуси. Исследование Youcontrol
16:32
Адвокаты Константина Жеваго сообщают о его непричастности к делу НАБУ о коррупции в Верховном Суде
16:31
Российская музыка в публичном пространстве: в Раде предлагают увеличить штрафы, языковой омбудсмен прокомментировал
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV