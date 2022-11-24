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Главная война с Россией Зеленский рассказал о состоянии возобновления энергоснабжения в регионах

Зеленский рассказал о состоянии возобновления энергоснабжения в регионах

24 ноября, 2022 четверг
01:03
война с Россией

В Киеве ситуация после обстрелов 23 ноября еще очень сложная, однако энергетики, коммунальщики и спасатели будут работать круглосуточно

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"Когда я получал вечером отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку "вся область без электричества". По состоянию на начало ночи постепенно подключаем новые и новые районы. Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно", – сказал он.

По информации президента, на время обращения данные были следующими:

Киевщина – началось подключение бытовых потребителей, уже 20% есть.

Черниговщина – сложная ситуация, но ищут возможности дать напряжение людям.

Черкасская область – вся критическая инфраструктура работает, делаем все, чтобы вернуть энергию бытовым потребителям.

Одесская область – водоснабжение подключено на 100%, тепло – 100%, бытовые потребители электричества – пока мало, только 10%. Но до утра должно быть больше.

Волынь – десятки тысяч потребителей подключены, работаем по всем остальным.

Тернопольщина – подключаем порайонно.

Львовщина – была полностью выключена. На сегодня 90% подключено.

Киев – очень сложная ситуация. Работы будут продолжаться всю ночь. Ожидаем результат уже завтра, на первую половину дня.

Так же во всех других городах и общинах, пострадавших или оставшихся без энергии.

"Мы делаем все ради людей. А оккупанты делают все, чтобы люди страдали, чтобы мы не могли даже услышать и увидеть друг друга. Сегодня нашей команде удалось вернуть домой еще 36 украинцев. 35 военнослужащих, один гражданский. Двое офицеров, 33 – рядовые и "Сержанты. Несмотря на все спасаем наших людей и обязательно вернем всех пленных и депортированных. Это очень четко все демонстрирует о нас и о них. Очень точно обо всем свидетельствует. Российские оккупанты так и не поняли, что у них есть только сегодня. А у нас из" вами точно завтра", - добавил он.

  • Как сообщили в Воздушных силах Украины, всего 23 ноября Россия выпустила 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Пуски совершили с Черного моря, Ростовской области и Каспийского региона. Силы ПВО сбили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе.

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