Зеленский рассказал о результате визита первой леди в США
Президент Владимир Зеленский сказал, что предложение сенаторов США признать геноцидом действия России в Украине является также и заслугой его супруги Елены Зеленской
Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.
Первый реальный результат визита первой леди в Соединенные Штаты – сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. является геноцидом против народа Украины", – сказал президент.
Зеленский отметил, что сенаторы представили резолюцию вскоре после того, как Елена выступила с обращением в конгресс США.
"Согласно проекту документа, Сенат США осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины; призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа; поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид", – сказал президент.
Резолюцию подготовила экспертная группа под председательством Ермака и Макфола.
- 20 июля первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден.
- 21 июля двухпартийная группа высокопоставленных сенаторов США представила в Верхней палате проект резолюции о признании действий России в Украине, предпринимаемых в неспровоцированной войне, геноцидом украинского народа.
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