Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ

Об этом Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, теперь в среднем погибают 30 украинских военных ежедневно и 250 получают ранения.

Зеленский связывает такие изменения с тем, что несколько выровнялась огневая мощь украинских войск благодаря зарубежным поставкам передовой военной техники.

Президент отказался назвать журналистам точное количество потерь, понесенных армией Украины с начала вторжения, но в очередной раз подчеркнул, что это число "в разы меньше" тех потерь в личном составе, которые терпит Россия.

В интервью The Wall Street Journal Президент Украины прокомментировал заявление Путина, что Украина якобы "не настроена на переговоры".

В США рассказали о новом пакете помощи Украине от США: 4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost.

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