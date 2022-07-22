Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
Президент Украины уверяет, что потери ВСУ по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне уменьшились
Об этом Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal.
По его словам, теперь в среднем погибают 30 украинских военных ежедневно и 250 получают ранения.
Зеленский связывает такие изменения с тем, что несколько выровнялась огневая мощь украинских войск благодаря зарубежным поставкам передовой военной техники.
Президент отказался назвать журналистам точное количество потерь, понесенных армией Украины с начала вторжения, но в очередной раз подчеркнул, что это число "в разы меньше" тех потерь в личном составе, которые терпит Россия.
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