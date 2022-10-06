Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня в Киеве встретился с Самантой Пауэр, руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID). Обсудили имеющиеся и перспективные программы нашего сотрудничества, реализацию нашего плана быстрого восстановления Украины. Главное ударение в этих программах – это безопасность. И мы скоро представим обществу этот новый подход к нашей гражданской инфраструктуре", – заявил президент Зеленский.

Он также поблагодарил Саманту Пауэр за выделение средств для подготовки нашей инфраструктуры к зимнему периоду, в частности, для теплоснабжения.

6 октября, в Киев прибыла с визитом администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр

Саманта Пауэр объявила , что США выделит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме. Помощь будет направлена в частности на те области Украины, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Черниговская, Харьковская, Киевская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Житомирская.