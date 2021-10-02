Зеленский сказал, в чем "большая ошибка со стороны Димы"

С таким заявлением глава государства выступил сегодня, 2 октября 2021 года, во время проведения выездного фракционного заседания "Слуги народа" в курортном городе Трускавец (Львовская область), информирует Еспресо.TV .



"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, извините, ну совсем не вопрос. Это вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный", - подчеркнул Зеленский.



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При этом президент считает, что в той ситуации, которая сложилась, виноват сам Разумков.



"Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это нормально.



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Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды, - ред.) другие, чем у 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа", - ИФ), то это нормально - значит, ты живешь своей личной жизнью ", - приводит слова президента агентство Интерфакс-Украина .



Справка

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Конфликт "слуг" и Разумкова начался давно. Особенно это было заметно во время рассмотрения в парламенте наиболее острых и резонансных законопроектов.

Последним стало политическое противостояние между ними вокруг так называемого антиолигархического закона (в экспертной среде и в оппозиции его называют - "закон о " правильных " и " неправильных " олигархах" ), призванного де-факто перераспределить эфир рейтинговых украинских телеканалов, а также и других медиа (сетей радиостанций, крупных информационных порталов и т.п.) под новую президентскую избирательную кампанию Владимира Зеленского.

В четверг, 30 сентября, Дмитрий Разумов лично выдал "слугам" подписные листы для своей возможной отставки.

В субботу, 2 октября, в Трускавце "слугами" уже собрано необходимые 150 (даже 160) подписей за отставку Разумкова.

Теперь этот вопрос обязательно должен быть вынесен на голосование.

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