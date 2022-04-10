Зеленский рассказал, на каких условиях возможен мир с Россией

Об этом Зеленский заявил в интервью AP.

По его словам, часть украинского общества не удовлетворит мир на любых условиях.

"Люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война завершилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины. Но, тем не менее, я уверен в том, что есть люди, которые… Каждая семья что-то потеряла... Я не думаю, что их удовлетворит мир на любых условиях, потому что это большая рана", - сказал Зеленский.

"Но если мы говорим не эмоционально, мы должны понимать, что любая война должна завершиться миром или завершится миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру", - добавил Зеленский.

29 марта в Стамбуле состоялись переговоры между представителями Украины и России.

В ходе переговоров Украина предложила России договор, предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой по статусу аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

2 апреля глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что оккупанты готовы принять условия предложенного Украиной мирного договора.

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