Зеленский рассказал, на каких условиях возможен мир с Россией
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет договариваться с РФ о мире на выгодных для себя условиях
Об этом Зеленский заявил в интервью AP.
По его словам, часть украинского общества не удовлетворит мир на любых условиях.
"Люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война завершилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины. Но, тем не менее, я уверен в том, что есть люди, которые… Каждая семья что-то потеряла... Я не думаю, что их удовлетворит мир на любых условиях, потому что это большая рана", - сказал Зеленский.
"Но если мы говорим не эмоционально, мы должны понимать, что любая война должна завершиться миром или завершится миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру", - добавил Зеленский.
- 29 марта в Стамбуле состоялись переговоры между представителями Украины и России.
- В ходе переговоров Украина предложила России договор, предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой по статусу аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.
- 2 апреля глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что оккупанты готовы принять условия предложенного Украиной мирного договора.
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