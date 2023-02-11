Зеленский рассказал, когда рассчитывает на вступление Украины в ЕС и НАТО
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после победы в войне с Россией
Об этом Зеленский заявил во время инвестиционного саммита, организованного банком JP Morgan, сообщает Офис президента .
"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года . И нам нужны гарантии безопасности", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что лучшей гарантией будет членство Украины в НАТО.
"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил Зеленский. .
- 31 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил убеждение, что Россия не напала бы на Украину , если бы она была членом НАТО.
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