Зеленский рассказал, когда рассчитывает на вступление Украины в ЕС и НАТО

Об этом Зеленский заявил во время инвестиционного саммита, организованного банком JP Morgan, сообщает Офис президента .

"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года . И нам нужны гарантии безопасности", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что лучшей гарантией будет членство Украины в НАТО.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил Зеленский. .