Об этом он сказал в Праге во время совместной с главой Чехии Петром Павелом пресс-конференции.

"О Турции. Мы должны сегодня аккумулировать всех лидеров Альянса, чтобы давить на РФ не только на поле боя. Давить вместе. У нас есть несколько вопросов к обсуждению. Это зерновая инициатива. Это очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Это обмен пленными. У нас есть много тем для обсуждения, надеюсь, у нас будут определенные договоренности с президентом Турции", – сказал Зеленский.

Ранее о запланированном на 7 июля визите Зеленского в Турцию написало издание Bloomberg со ссылкой на анонимные информированные источники. Впоследствии об этом также написала Anadolu Ajansı. По данным агентства, в рамках визита Эрдоган и Зеленский проведут встречи тет-а-тет и между делегациями. В ходе встреч будут обсуждаться последние события на фронте, соглашение о зерновом коридоре, которое заканчивается 17 июля, и отношения между двумя странами.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия: оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".