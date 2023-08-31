Зеленский рассказал, что приблизит Украину к окончанию войны

Об этом украинский лидер рассказал в интервью португальскому изданию RTP.

Зеленский считает, что Украина будет частью Атлантического альянса только после окончания войны, хотя приглашение может поступить раньше. Именно это приглашение может означать "приближение к завершению войны", но не все стороны согласны с этим взглядом.

По словам украинского президента, у нашего государства будут все шансы к началу диалога о будущем в Европейском Союзе позже в этом году.

Читайте также: "Победа означает сделать так, чтобы Россия боялась снова наступать": азовец Романов

"Все будет зависеть от доброй воли или политической воли европейских партнеров, нашей воли и наших возможностей", – сказал Зеленский.

Президент заявляет, что решение может быть принято до конца года, а процесс предположительно начнется в 2024 году.

Относительно того, может ли война закончиться в 2023 году, лидер ответил: "Трудно сказать, что война может закончиться позже в этом году. Все зависит от нескольких факторов, в том числе и от успеха контрнаступления. События на местах могут стать решающими в подталкивании к политическому. решение".

Что известно о вступлении Украины в Альянс

Глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду , что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает , что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В июле министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил , что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после окончания войны с Россией.