Зеленский рассказал, что после победы в первую очередь поедет в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после победы в первую очередь поедет в Крым, потому что очень хочет увидеть море
Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.
Глава государства рассказал, что очень хочет увидеть море, поэтому после победы в первую очередь поедет в Крым. На вопрос, когда это произойдет, он ответил, что зимой там "делать нечего", поэтому планирует поехать на полуостров летом, когда потеплеет.
"Ну не зимой, потому что что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", - сказал Зеленский.
На вопрос, ожидает ли он победу летом, президент ответил, что желает этого как можно скорее.
"Я желаю. Я этого хочу. У нас будет наша победа", – сказал Владимир Зеленский.
- Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил , что Украина освободит Крым и все оккупированные РФ территории к лету 2023 года.
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