Зеленский рассказал, что после победы в первую очередь поедет в Крым

Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

Глава государства рассказал, что очень хочет увидеть море, поэтому после победы в первую очередь поедет в Крым. На вопрос, когда это произойдет, он ответил, что зимой там "делать нечего", поэтому планирует поехать на полуостров летом, когда потеплеет.

"Ну не зимой, потому что что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", - сказал Зеленский.

На вопрос, ожидает ли он победу летом, президент ответил, что желает этого как можно скорее.

"Я желаю. Я этого хочу. У нас будет наша победа", – сказал Владимир Зеленский.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил , что Украина освободит Крым и все оккупированные РФ территории к лету 2023 года.

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