Зеленский рассказал, что будет, когда закончится контракт с Россией на транзит газа, и есть ли в Украине дефицит угля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, учитывая завершение в 2024 году контракта на транзит российского газа, Украине необходимо быстро внедрить реформу термомодернизации
Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV.
"У нас сейчас вызов номер один – это вопрос 2024 года, когда закончится контракт на транзит газа. Я считаю, что это будет сложный момент, мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. Сегодня на работу в Офис президента, Минэкономики взяты специальные люди, которые будут заниматься только этой реформой", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что термомодернизация предполагает установку оборудования для утепления наружных стен, значительно сокращающих энергопотребление. По словам Зеленского, государству это обойдется в 300 млрд грн. Утеплять планируется многоэтажки, коммунальные и государственные заведения.
"Для меня и для будущей власти это единственный выход по энергонезависимости государства. Мы продемонстрируем очень серьезный шаг по термомодернизации. Мы сделаем пилотное большое количество многоэтажных домов и покажем, что они возьмут в два раза меньше газа", - рассказал Зеленский.
Глава государства выразил надежду, что внедрение реформы будет длиться 5 лет.
Зеленский также отметил необходимость увеличивать добычу газа, на которую сейчас довольно высокая цена, и подавать его на экспорт, чтобы затем обеспечивать собственные потребности.
"У нас сегодня где-то 60% добычи от того, что нужно для нашего потребителя. Наша задача – в ближайшие годы, чтобы наша потребность была не больше этих 60%. Сделать так, чтобы этого газа было достаточно", – сказал Зеленский.
Кроме того, президент заявил, что в Украине наблюдается дефицит угля. По его словам, этот вопрос решают за счет импорта энергоносителя - в Украину следуют 11 кораблей с углем, а последующие контракты по импорту ожидаются в декабре 2021 года.
"Нашего угля не хватает. Мы должны импортировать теми или иными возможностями. Мы не импортируем сегодня уголь из России или Казахстана. Выход – это корабли", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что на уголь цена стала выше, и высказал мнение, что она снизится. Дефицит угля он назвал искусственно созданным.
Зеленский подчеркнул, что в первую очередь государство следит за тем, чтобы не было отключений электроэнергии.
"Наша задача – чтобы не было отключений. У нас сегодня Энергоатом работает, как никогда: 13 блоков из 15 работает. Мы их дополнительно охраняем, потому что знаем, что сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине", – сказал Зеленский. .
Президент отметил, что могут возникнуть временные технические проблемы в связи с ремонтом определенных блоков или из-за частных компаний.
"Очень хочу, чтобы те компании, от которых это зависят, понимали, что это наша общая ответственность", - подытожил Зеленский.
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