Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

"Говорили, конечно, об активных действиях Украины. Конечно, о нашей совместной победе", – прокомментировал он тематику переговоров с конгрессменами.

Как добавили в Офисе президента, во время разговора Зеленский рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и наметил прогноз ее развития на следующие месяцы. Он подчеркнул, что украинский народ верит в свою армию, и выразил убеждение, что Украина достигнет поставленных целей.

Зеленский отметил важность скорейшей передачи Киеву заявленной помощи. Отдельно упомянул о необходимости предоставления Силам обороны военной техники и вооружения, которое может повлиять на дальнейшее течение боевых действий и прекратить российский террор против мирных украинских городов.

Президент также поблагодарил конгрессменов за поддержку Украины и готовность и дальше помогать для обеспечения победы над агрессором. Он выразил надежду, что высокий уровень поддержки и взаимодействия между двумя государствами будет сохраняться.

"Двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, президента Байдена, всего американского народа сыграла решающую роль в способности нашего государства противостоять России в войне за свою свободу и демократические ценности", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина победит, ведь борется "за свою свободу и свободу наших детей". И подчеркнул, что Киев высоко ценит помощь США – не только оружием, "но и политическую и финансовую поддержку украинскому народу: учителям, медработникам, пенсионерам".