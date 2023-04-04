Зеленский рассказал американским конгрессменам о ситуации на передовой и озвучил прогнозы ее развития
Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с американскими конгрессменами – делегацией палаты представителей от Республиканской партии во главе с главой комитета по разведке Майком Тернером
Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.
"Говорили, конечно, об активных действиях Украины. Конечно, о нашей совместной победе", – прокомментировал он тематику переговоров с конгрессменами.
Как добавили в Офисе президента, во время разговора Зеленский рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и наметил прогноз ее развития на следующие месяцы. Он подчеркнул, что украинский народ верит в свою армию, и выразил убеждение, что Украина достигнет поставленных целей.
Зеленский отметил важность скорейшей передачи Киеву заявленной помощи. Отдельно упомянул о необходимости предоставления Силам обороны военной техники и вооружения, которое может повлиять на дальнейшее течение боевых действий и прекратить российский террор против мирных украинских городов.
Президент также поблагодарил конгрессменов за поддержку Украины и готовность и дальше помогать для обеспечения победы над агрессором. Он выразил надежду, что высокий уровень поддержки и взаимодействия между двумя государствами будет сохраняться.
"Двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, президента Байдена, всего американского народа сыграла решающую роль в способности нашего государства противостоять России в войне за свою свободу и демократические ценности", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина победит, ведь борется "за свою свободу и свободу наших детей". И подчеркнул, что Киев высоко ценит помощь США – не только оружием, "но и политическую и финансовую поддержку украинскому народу: учителям, медработникам, пенсионерам".
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3 апреля 2023 года исполнилась годовщина освобождения Черниговской области от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский находился в этот день в Черниговской области. В частности, он наградил Чернигов отличием города-героя, а также провел встречи с европейскими лидерами, а также показал европейским политикам подвал школы в селе Ягодное Черниговской области, где оккупанты 27 дней содержали украинцев.
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