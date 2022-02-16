Зеленский расширил санкции против блогера Шария и журналиста Гужвы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на соответствующий указ президента.



В частности, уточнены санкции против Анатолия Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет". Кроме того, внесены изменения в санкции против Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной - теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий .Нет" и "Страна.UA", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.



Также изменились пакеты санкций против заместителя так называемого генерального прокурора "ЛНР" Вадима Лященко и трех членов "территориальных избирательных комиссий" в Крыму.

Напомним, 20 августа 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкций против Анатолия Шария.