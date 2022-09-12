Об этом Владимир Зеленский заявил журналисту Фариду Закарии в интервью CNN.

"Мне кажется, что он (Трамп, - ред.) должен на все это посмотреть под углом зрения угрозы не только Украине. Может, мы для него достаточно далеко находимся, но у войны нет никакого расстояния. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков. Я не знаю, может ему это нужно было для его внутренней политики, показать, что он готов найти понимание с президентом России", – добавил он.

Зеленский выразил удивление, что даже после полномасштабного вторжения Дональд Трамп называл Путина гением.

"Я думаю, что у него было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин. Мне кажется, он занимал столь высокую должность, где нельзя не понимать, кто является, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, ты имеешь все. силы и данные разведки, и психологический портрет. Ты должен разбираться, кто такой президент России, к чему он стремится и как он туда идет", – сказал президент Украины.

В том же интервью президент Украины выразил мнение, что завершение войны зависит только от Путина и объяснил, почему переговоры с Путиным сейчас невозможны.

12 сентября The Moscow Times написала, что в России активизировались критики Путина после контрнаступления ВСУ.

В августе стало известно, что Трампа могут заключить в тюрьму за шпионаж и препятствование следствию после того, как агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома. Как ранее сообщили СМИ, во время обысков у бывшего президента было обнаружено 11 пакетов конфиденциальных документов.