Зеленский раскритиковал президента Болгарии за пророссийскую позицию по войне в Украине

Об этом информирует Politico .

По данным издания, Радев заявил, что "военного решения не существует, а оружие ничего не решит". Зеленский же в ответ на это подверг критике заявление болгарского президента.

"Не дай Бог, чтобы с вами произошла какая-то трагедия и вы бы оказались на моем месте. А если люди с общими ценностями не помогут, что будете делать вы? Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захвати территорию Болгарии?" – сказал президент Украины.

Он добавил, что, вероятно, Радев как настоящий президент не пошел бы на компромисс, предусматривающий утрату независимости Болгарии.

Также Зеленский подверг критике Радева за то, что тот преимущественно называет полномасштабное вторжение "конфликтом", а не "войной". Он отверг предложение болгарского президента о дипломатическом урегулировании войны и подчеркнул, что Россия начала "войну на уничтожение украинцев, а не других государств".

Президент Украины также отметил, что правительство Софии, противоречащее Радеву, поступило правильно, предоставив Украине оружие. Он подчеркнул, что какое бы количество оружия не имело Болгария и сколько бы хороших людей ни было в стране, этого будет недостаточно, чтобы воевать против 160 млн россиян. По его мнению, именно поэтому важно давать оружие, чтобы Украина могла защитить себя.

"Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе и не может быть. Вы не можете поддерживать Россию и поддерживать балансирующую позицию, потому что Россия хочет разрушить НАТО, хочет разрушить Европу и Европейский Союз; это их цель. Вы меня понимаете?" – подчеркнул Зеленский.

В конце концов Радев заявил, что у него есть определенное предложение. Впрочем, перед тем, как продолжить разговор с Зеленским, он попросил убрать телекамеры.