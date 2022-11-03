Об этом он говорит в вечернем обращении от 2 ноября.

Глава государства заявляет, что еще 8 месяцев назад Россия потребовала гарантий безопасности от США, однако теперь таких гарантий РФ требует от Украины.

По его словам, это поразительные изменения, свидетельствующие о провале российской агрессии и мощи и единстве украинского народа.

"Это действительно поразительные изменения. Это показывает и то, какой провал потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев, украинок, которые воюют и работают ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору. Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина и будет свободной", - говорит Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что после победы в первую очередь поедет в Крым, ведь очень хочет увидеть море.

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