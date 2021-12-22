Зеленский пытается перебить информационный негатив показательной погоней за Порошенко, - политолог Таран

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Мы не знаем, на 100% вернется или не вернется Порошенко в середине января. У нас есть заявление, но мы не понимаем, какая будет динамика через 2-3 недели. Возможно, если будет эскалация на востоке, Порошенко придется оставаться на Западе для того, чтобы цементировать наш международный фронт", – сказал Таран.



По мнению политолога, Зеленский работает в формате сериального политика.



"Ему необходим на вторую половину января - начало февраля новый сериал, который перебьет приближающийся негатив. Я имею в виду, в первую очередь, сферу энергетики. То, что по Украине идут веерные отключения - это ни для кого не секрет. Так же – вместо запланированных 2,5 млн тонн угля на наших ТЭЦ находится чуть более 400 тыс. Зеленскому было бы очень важно перебить этот информационный негатив условно показательной погоней за Порошенко", - считает он.



Это может включать допросы, судебные заседания, меру пресечения.



"Я считаю, что политтехнологи должны дважды подумать, стоит ли Порошенко возвращаться или стоит остаться, чтобы не дать Зеленскому создать новую информационную волну. Я понимаю, что Порошенко хочет вернуться, но как решат технологи - мы этого не знаем", - подытожил Таран. .

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн. грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд. грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января. Таким образом он не придет на допрос в ДБР.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.