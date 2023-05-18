Об этом Владимир Зеленский написал в telegram.

"Сегодня на мне особенная вышиванка - с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и нашего стремления жить в своем доме", - написал президент.

Он отметил, что 18 мая этого года объединило два смысла.

"79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно", - подчеркнул лидер государства.

Президент выразил надежду, что этот День вышиванки станет напоминанием о том, через что прошел наш народ и насколько сильна наша культура.

"Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!" – написал Зеленский.

Справка. Сегодня, 18 мая, отмечается День вышиванки. Этот праздник символизирует сохранение и популяризацию традиционной украинской вышивки в интересах украинской культуры, национальной идентичности и единства. Этот день посвящен традиционной украинской одежде, характеризующейся яркими цветами и разнообразными вышитыми украшениями.

Кроме этого, ежегодно 18 мая Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа, депортация которого в мае 1944 года была одним из величайших преступлений советского режима и геноцидом против коренного населения полуострова Крым. По разным данным, было депортировано около 200 тысяч крымских татар, а также более 40 тысяч болгар, армян, греков, турок и ромов.