Зеленский провел заседание Ставки. Военные представили все данные об инциденте в Польше

Об этом Зеленский сказал в вечернем видео-обращении.

"Очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего очень детальное. Ситуация на фронте. Также военные представили все имеющиеся данные о попадании ракеты по территории Польши. Все, кто отвечает за ликвидацию последствий российских ракетных ударов по Украине, доложили о возобновляемых работах", - говорит Владимир Зеленский. .

Президент также обратил внимание на заседание Совбеза ООН, где обсудят российский террор.

"Конечно, один из главных вопросов на Совбезе – ситуация в Польше, выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу. Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Именно поэтому мы нуждаемся, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия, и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва. Вся наша информация – в полном доступе, мы даем ее партнерам еще начиная с ночи, с тех первых часов, когда мир начал выяснять, что произошло. Еще ночью говорил с президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования – российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши", - заявил президент Владимир Зеленский.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее в расследование падения ракеты на польской территории и оценил вероятность повторения инцидента.

Президент Владимир Зеленский не сомневается, что на территорию Польши упала не украинская ракета.

В Белом доме отметили, что Россия, которая 15 ноября выпустила по Украине десятки ракет, окончательно ответственна за трагический инцидент в Польше.

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