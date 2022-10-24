Об этом Зеленский сообщил в telegram .

По его словам, основное внимание было уделено формированию надежной защиты энергетической сети от воздушных атак российской армии и процессу восстановления объектов энергетики, поврежденных вражескими ракетами и дронами.

"Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", - написал Зеленский.

Он добавил, что во время заседания были рассмотрены альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.

22 октября в Укрэнерго заявили, что масштабы повреждений из-за нового удара РФ по энергосистеме Украины могут превзойти последствия атак с 10 по 12 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb