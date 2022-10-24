Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, посвященное защите энергосети от ударов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, посвященное защите энергосети от российских атак
Об этом Зеленский сообщил в telegram .
По его словам, основное внимание было уделено формированию надежной защиты энергетической сети от воздушных атак российской армии и процессу восстановления объектов энергетики, поврежденных вражескими ракетами и дронами.
"Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", - написал Зеленский.
Он добавил, что во время заседания были рассмотрены альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.
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22 октября в Укрэнерго заявили, что масштабы повреждений из-за нового удара РФ по энергосистеме Украины могут превзойти последствия атак с 10 по 12 октября.
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