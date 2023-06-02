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Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине

2 июня, 2023 пятница
13:54
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, в частности, рассмотрели ситуацию с укрытиями

Об этом он сообщил в Telegram .

Так, Зеленский после трагедии в Киеве, когда возле закрытого укрытия погибли люди , поручил министрам проверить убежища в Киеве и Украине.

"Поручил члену Cтавки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, – то же самое по Украине", – написал президент.

Вторым вопросом на Ставке было состояние украинской ПВО и пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

Третьим вопросом была ситуация на фронте, но подробностей президент не привел.

"Вопрос четвертый. Всеохватывающий доклад разведки по странам, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", - написал Зеленский.

Новости
Украина
Владимир Зеленский
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2023, пятница
2 июня
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