Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, в частности, рассмотрели ситуацию с укрытиями
Об этом он сообщил в Telegram .
Так, Зеленский после трагедии в Киеве, когда возле закрытого укрытия погибли люди , поручил министрам проверить убежища в Киеве и Украине.
"Поручил члену Cтавки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, – то же самое по Украине", – написал президент.
Вторым вопросом на Ставке было состояние украинской ПВО и пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.
Третьим вопросом была ситуация на фронте, но подробностей президент не привел.
"Вопрос четвертый. Всеохватывающий доклад разведки по странам, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", - написал Зеленский.
- В Киеве в ночь на 2 июня ПВО сбила более 30 воздушных целей.
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