Зеленский провел заседание Ставки: участники обсудили ситуацию в самых сложных точках фронта
Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию в горячих точках
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, члены Ставки отдельно остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта. Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях российских захватчиков в близкой и среднесрочной перспективе.
"Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб", – рассказали в ОПУ.
"Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения", - добавили там.
- В преддверии Зеленский назвал приоритетной задачей государства усиление возможностей военных для ведения боевых действий и обеспечения городов Украины.
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