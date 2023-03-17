Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, члены Ставки отдельно остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта. Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях российских захватчиков в близкой и среднесрочной перспективе.

"Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб", – рассказали в ОПУ.

"Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения", - добавили там.