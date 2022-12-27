Зеленский провел заседание Ставки: среди прочего рассмотрели план действий сил обороны на 2023 год
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой, среди прочего, рассмотрели план действий сил обороны на 2023 год
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Участники заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войск оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная", - говорится в сообщении.
Также на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения наших военных необходимым оружием и оборудованием.
"Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год", - отметили в пресс-службе.
- 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года.
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