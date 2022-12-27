Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Участники заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войск оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная", - говорится в сообщении.

Также на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения наших военных необходимым оружием и оборудованием.

"Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год", - отметили в пресс-службе.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года.

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