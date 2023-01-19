Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 19 января.

"Несколько часов назад провел очередное заседание Ставки. Были привлечены новые участники заседания. В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем все то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности ", – говорится в обращении.

Также он сообщил, что в заседании Ставки приняли участие руководители некоторых областных военных администраций.

"Они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская областные военные администрации. Думаю, понятно, почему именно такая география. Каждый элемент нашей обороны", - добавил президент. Украины.

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