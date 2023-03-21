Об этом 21 марта сообщила пресс-служба президента.

Согласно сообщению, на заседании руководитель разведки Кирилл Буданов проинформировал присутствующих о возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

"Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины", - сообщили в пресс-службе.

"Отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки", - добавили там.