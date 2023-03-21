Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели вопрос обеспечения ВСУ боеприпасами
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем был рассмотрен вопрос обеспечения ВСУ боеприпасами
Об этом 21 марта сообщила пресс-служба президента.
Согласно сообщению, на заседании руководитель разведки Кирилл Буданов проинформировал присутствующих о возможных действиях врага в ближайшей перспективе.
"Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины", - сообщили в пресс-службе.
"Отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки", - добавили там.
- 21 марта в Белом доме заявили, что США могут поставить Украине танки Abrams раньше, чем ожидалось.
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