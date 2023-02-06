Зеленский провел заседание Ставки: особое внимание уделили ситуации на Бахмутском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого участники обсудили ситуацию на Бахмутском направлении
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, военные доложили об актуальной ситуации на фронте. Отдельное внимание участники заседания уделили вопросу обеспечения необходимым вооружением и боеприпасами защитников Бахмута.
Также разведка озвучила информацию о возможных действиях врага в ближайшее время.
"Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ не сдадут Бахмут.
- 24 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей пяти областных военных администраций.
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