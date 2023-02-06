Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, военные доложили об актуальной ситуации на фронте. Отдельное внимание участники заседания уделили вопросу обеспечения необходимым вооружением и боеприпасами защитников Бахмута.

Также разведка озвучила информацию о возможных действиях врага в ближайшее время.

"Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.