Зеленский провел заседание Ставки: особое внимание уделили обеспечению безопасности на госгранице Украины
Президент Владимир Зеленский 14 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили безопасность госграницы
Об этом сообщает пресс- служба ОПУ.
"Члены Ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Также участники проанализировали последние действия противника.
"Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины", - отметили в ОПУ.
Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства.
Кроме того, участники рассмотрели ход восстановления энергетической инфраструктуры Украины и ее дальнейшую защиту.
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