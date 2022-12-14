Об этом сообщает пресс- служба ОПУ.

"Члены Ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также участники проанализировали последние действия противника.

"Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины", - отметили в ОПУ.

Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства.

Кроме того, участники рассмотрели ход восстановления энергетической инфраструктуры Украины и ее дальнейшую защиту.

13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности войск.

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