Об этом 3 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. (Главнокомандующий ВСУ, – ред.) Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О возможных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе (начальника Главного управления разведки, – ред.) Кирилла Буданова – рассказал он.

"Еще и еще раз проработали вопрос обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих", - добавил Зеленский и подчеркнул, что 2023-й должен стать годом победы Украины.

30 декабря на Ставке обсуждали способы оградить критическую инфраструктуру Украины от атак врага.

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