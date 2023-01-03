Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали денежное довольствие и боеприпасы для армии
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили денежное довольствие и премии для военных
Об этом 3 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. (Главнокомандующий ВСУ, – ред.) Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О возможных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе (начальника Главного управления разведки, – ред.) Кирилла Буданова – рассказал он.
"Еще и еще раз проработали вопрос обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих", - добавил Зеленский и подчеркнул, что 2023-й должен стать годом победы Украины.
- 30 декабря на Ставке обсуждали способы оградить критическую инфраструктуру Украины от атак врага.
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