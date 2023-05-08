Зеленский провел заседание Ставки: обсудили усиление защиты населения и объектов инфраструктуры от воздушных атак РФ
Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждали недавние воздушные атаки РФ
Об этом сообщила пресс-служба президента.
На Ставке заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны окупантов, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.
Также обсудить ситуацию на фронте.
"Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений Чил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой вновь бригад", - говорится в сообщении.
"Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинской армии в текущем году", - добавили в пресс-службе президента.
- В ночь на 8 мая оккупанты запустили по Украине почти 60 "шахедов", из них 35 было направлено на Киевщину.
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