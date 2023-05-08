Об этом сообщила пресс-служба президента.

На Ставке заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны окупантов, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

Также обсудить ситуацию на фронте.

"Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений Чил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой вновь бригад", - говорится в сообщении.

"Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинской армии в текущем году", - добавили в пресс-службе президента.