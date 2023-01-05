Зеленский провел заседание Ставки: обсудили "три самых важных момента"
Президент Украины Владимир Зеленский 5 января провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где среди прочего рассмотрели обеспечение ВСУ беспилотниками
Об этом он сообщил в Telegram .
"Три важнейших момента. Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными", - написал Зеленский.
- На заседании Ставки 3 января участники обсудили денежное обеспечение армии.
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