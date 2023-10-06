Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и защиту энергосистемы

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

По его словам, во время заседания обсудили ситуацию на основных направлениях фронта, заслушали доклады командующих и затронули тему обеспечения снарядами и ПВО.

"Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мысль, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", - отметил Зеленский.

Он отметил, что в Украине полностью осознают опасность, поэтому на Ставке обсудили также подготовку украинской энергосистемы к зиме: физическую защиту объектов генерации, обеспечение электричеством и теплом, восстановление объектов, поврежденных в результате российских атак и боевых действий, выполнение приказов, порядка действий в случае тех или других чрезвычайных ситуаций.

"Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние в регионах подготовки к зиме", – рассказал президент.

Зеленский указал, что Украина делает шаги по усилению ПВО и продолжает сотрудничество с партнерами ради устойчивости украинской энергетики.