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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и защиту энергосистемы

6 октября, 2023 пятница
20:18
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: среди ключевых вопросов ситуация на фронте и защита украинской энергосистемы

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

По его словам, во время заседания обсудили ситуацию на основных направлениях фронта, заслушали доклады командующих и затронули тему обеспечения снарядами и ПВО.

"Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мысль, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", - отметил Зеленский.

Он отметил, что в Украине полностью осознают опасность, поэтому на Ставке обсудили также подготовку украинской энергосистемы к зиме: физическую защиту объектов генерации, обеспечение электричеством и теплом, восстановление объектов, поврежденных в результате российских атак и боевых действий, выполнение приказов, порядка действий в случае тех или других чрезвычайных ситуаций.

"Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние в регионах подготовки к зиме", – рассказал президент.

Зеленский указал, что Украина делает шаги по усилению ПВО и продолжает сотрудничество с партнерами ради устойчивости украинской энергетики.

  • 5 октября президент Украины по итогам встреч на полях ІІІ саммита Европейского политического сообщества в Гранаде заявил о мощных решениях по усилению украинской ПВО. Он подчеркнул, что накануне зимнего периода наиболее важным для Украины вопросом является усиление ПВО, чтобы лучше обезопасить украинцев от российских террористических атак.
Общество
Украина
Владимир Зеленский
Енергия
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