Зеленский провел заседание Ставки: обсудили предотвращение утечек военной информации
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили предотвращение утечек военной информации
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Во время заседания главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об оперативной обстановке по основным направлениям фронта, а начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период.
"Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава", - говорится в сообщении.
"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", - добавили в пресс-службе.
- Ранее в социальных сетях появились засекреченные документы , в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед планируемым контрнаступлением.
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