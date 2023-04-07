Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время заседания главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об оперативной обстановке по основным направлениям фронта, а начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период.

"Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава", - говорится в сообщении.

"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", - добавили в пресс-службе.