Зеленский провел заседание Ставки: обсудили подготовку к новому "Рамштайну"
Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где среди тем была подготовка к новому "Рамштайну"
Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.
"Сегодня провел очередное заседание Ставки. Это было насыщенное заседание. Подробно рассмотрели ситуацию на передовой, в частности в Донецкой области - Бахмутский и другие самые горячие направления", - рассказал он.
По его словам, участники Ставки обсудили ситуацию со снабжением оружия, общую ситуацию с защитой государства.
"Уже готовимся к новому "Рамштайну" – в том числе и об этом говорили. О новых опциях в обороне, которые должны открыть для Украины вместе с партнерами", - отметил Зеленский.
Напомним, что следующая встреча формата Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.
- В ходе заседания Ставки 6 февраля участники обсуждали ситуацию на Бахмутском направлении.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заверил , что ВСУ не сдадут Бахмут.
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