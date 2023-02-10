Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня провел очередное заседание Ставки. Это было насыщенное заседание. Подробно рассмотрели ситуацию на передовой, в частности в Донецкой области - Бахмутский и другие самые горячие направления", - рассказал он.

По его словам, участники Ставки обсудили ситуацию со снабжением оружия, общую ситуацию с защитой государства.

"Уже готовимся к новому "Рамштайну" – в том числе и об этом говорили. О новых опциях в обороне, которые должны открыть для Украины вместе с партнерами", - отметил Зеленский.

Напомним, что следующая встреча формата Рамштайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО.