Зеленский провел заседание Ставки: обсудили обеспечение украинцев связью и доступом к теплу
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором участники обсудили обеспечение граждан связью и доступом к теплу
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На Ставке военные доложили о ситуации на фронте и о ходе деоккупации.
"Члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу. Были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника", - отметили в ОП.
Также на заседании обсудили возобновление энергетической системы и ее защиту от возможных будущих атак россиян.
"Отдельно было обсуждено обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания Пунктов несокрушимости в стране", - добавили в Офисе президента.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.
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- Жителям Киева до стабилизации ситуации в энергетике свет будут подавать по 2-3 часа дважды в сутки.
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