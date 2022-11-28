Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На Ставке военные доложили о ситуации на фронте и о ходе деоккупации.

"Члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу. Были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника", - отметили в ОП.

Также на заседании обсудили возобновление энергетической системы и ее защиту от возможных будущих атак россиян.

"Отдельно было обсуждено обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания Пунктов несокрушимости в стране", - добавили в Офисе президента.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

На всей территории Украины 28 ноября применяют аварийные отключения электроэнергии.

Жителям Киева до стабилизации ситуации в энергетике свет будут подавать по 2-3 часа дважды в сутки.

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