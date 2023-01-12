Об этом Зеленский сообщил 12 января.

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", - написал он.

"Напоследок говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", - добавил президент.

12 января представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил в эфире Эспрессо, что Бахмутское направление остается самым горячим, но ситуация находится под контролем ВСУ.

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