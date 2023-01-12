Зеленский провел заседание Ставки: обсудили обеспечение боеприпасами защитников Соледара и Бахмута
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию в районе Соледара и Бахмута в Донецкой области
Об этом Зеленский сообщил 12 января.
"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", - написал он.
"Напоследок говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", - добавил президент.
- 12 января представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил в эфире Эспрессо, что Бахмутское направление остается самым горячим, но ситуация находится под контролем ВСУ.
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