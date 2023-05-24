Зеленский провел заседание Ставки: обсудили наращивание темпов собственного производства боеприпасов
Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели ряд вопросов, касающихся фронта
Об этом Зеленский сообщил в Telegram .
"От Минобороны услышали состояние обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", - написал он.
По его словам, украинские военные готовятся к переходу на новые типы самолетов, поэтому на Ставке обсудили обучение пилотов и персонала.
"Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение", - рассказал Зеленский.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на истребителях F-16 .
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