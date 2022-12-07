Зеленский провел заседание Ставки, на нем рассмотрели шаги по уменьшению боевых возможностей РФ
7 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей РФ
Об этом сообщает Офис президента .
Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами.
Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника.
Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.
- 6 декабря На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос работы банковской системы и ее защиты.
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