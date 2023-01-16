Зеленский провел заседание Ставки, говорили о ситуации на Донетчине и ракетных ударах РФ
В понедельник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом Зеленский сообщил в telegram.
"Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о вероятных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена", - написал Зеленский.
- 16 января Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отбили атаки россиян в районах 16 населенных пунктов Донетчины и Луганщины.
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