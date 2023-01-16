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Зеленский провел заседание Ставки, говорили о ситуации на Донетчине и ракетных ударах РФ

16 января, 2023 понедельник
15:06
война с Россией

В понедельник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Об этом Зеленский сообщил в telegram.

"Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о вероятных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена", - написал Зеленский.

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Владимир Зеленский
военные силы Украины
Донетчина
Военные новости
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