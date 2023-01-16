Об этом Зеленский сообщил в telegram.

"Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о вероятных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена", - написал Зеленский.

16 января Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отбили атаки россиян в районах 16 населенных пунктов Донетчины и Луганщины.

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