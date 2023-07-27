Зеленский провел выездную Ставку в Днепре: говорили о защите неба и ситуации на фронте
Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 июля, провел выездное заседание Ставки в Днепре. Участники обсудили ситуацию на фронте и усиление воздушного щита в регионе
Об этом Зеленский сообщил в telegram.
"Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОВСУ "Таврия"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский дослушал доклад о ситуации на фронте и ходе наступательных и оборонных действий от Главкома Залужного, командующих Тарнавского и Сырского, а также от разведки - Буданова.
"Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады
заместителя Министра обороны Замлинского и командующего силами логистики Гуляка", - добавил лидер государства.
Он также заявил о докладе от командующего Воздушными силами Олещука - результативность использования имеющихся систем ПВО и усиления воздушного щита с учетом будущих поступлений.
Зеленский также отметил то, что подходит к концу всеохватывающая проверка ТЦК.
"Одиннадцать областей – на особом контроле", - добавил он.
- Владимир Зеленский сообщил , что Украина получила усиление для систем ПВО, которые "направят туда, где сейчас больше всего нужно".
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