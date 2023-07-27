Об этом Зеленский сообщил в telegram.

"Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОВСУ "Таврия"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский дослушал доклад о ситуации на фронте и ходе наступательных и оборонных действий от Главкома Залужного, командующих Тарнавского и Сырского, а также от разведки - Буданова.

"Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады

заместителя Министра обороны Замлинского и командующего силами логистики Гуляка", - добавил лидер государства.

Он также заявил о докладе от командующего Воздушными силами Олещука - результативность использования имеющихся систем ПВО и усиления воздушного щита с учетом будущих поступлений.

Зеленский также отметил то, что подходит к концу всеохватывающая проверка ТЦК.

"Одиннадцать областей – на особом контроле", - добавил он.