Зеленский провел встречу с сенаторами и конгрессменами США: обсудили вступление Украины в НАТО, ситуацию на востоке и "Северный поток-2"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В ходе беседы представители государств обсудили вопросы вступления в НАТО. Собеседники подчеркнули, что в стремлениях Украины к членству в Альянсе важна поддержка США, а также четкие объяснения перспектив. Президент Украины отметил, что решение о вступлении должна принимать только Украина, без влияния других государств.

"Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса в вопросе интеграции Украины в НАТО", - подчеркнул Зеленский.



Также президент проинформировал американскую сторону о ситуации на границах Украины с Россией и рассказал, какие шаги предпринимают украинские власти к восстановлению мира в рамках Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса. Зеленский подчеркнул, что в этом направлении важно привлечение США. В этом контексте собеседники подняли вопрос санкций против РФ.



"Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель - остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", - заявил Зеленский.



Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено газопроводу "Северный поток-2". Все стороны согласились, что это геополитический проект, являющийся энергетическим оружием против Украины и всего Европейского континента.



Кроме того, представители США выразили поддержку "Крымской платформе" и подчеркнули, что полностью поддерживают независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщалось ранее, 22 декабря стороны трехсторонней контактной группы договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.



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