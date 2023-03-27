Об этом он заявил в своем вечернем обращении .

Зеленский отметил, что Орландо Блум уже давно работает с направлением гуманской помощи и защиты детей. Так актер еще до полномасштабной войны был в Украине, в частности, на Донбассе.

"Он знает, что принесла эта агрессия, насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы остановить ее, чтобы восстановить Украину после войны", - отметил Зеленский.

Во время встречи он обсудил с Блумом вопросы восстановления Украины, в частности, школьной инфраструктуры, и договорился работать вместе над несколькими направлениями. Речь идет, в частности, о вопросе возвращения украинских детей, которых силой вывезли в Россию. Также поговорить о создании бомбоубежищ для детей и о техническом обеспечении дистанционного обучения в районах и областях, где невозможно учиться офлайн.

Президент также провел специальные совещания с военными, сектором безопасности и разведкой. Основными темами обсуждения были ситуация на передовой, обороны и защиты страны от внешних и внутренних угроз.

Зеленский призвал не забывать о продолжающейся войне и распространять о ней информацию. Он подчеркнул, что, как и год назад, важно, чтобы украинцы продолжали помогать защите государства, в частности, военным.

"Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о собрании волонтеров и присоединяйтесь, когда можете", - подчеркнул он.

Также президент поздравил Нацгвардию с профессиональным праздником и поблагодарил ее за оборону Украины. Он отметил, что за время полномасштабной войны уже около 5 тыс. нацгвардейцев были отмечены государственными наградами за защиту страны.

"Сила Украины – это сила всех, кто сражается за Украину и кто помогает бойцам. И представить нашу государственную силу без Национальной гвардии просто невозможно", – сказал он.