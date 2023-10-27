Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет, на котором обсудили ситуацию по основным направлениям фронта и обеспечению украинских военных для обороны и наступления
Об этом президент Украины сообщил в вечернем видеообращении в пятницу, 27 октября.
Отмечается, что во время заседания военного кабинета обсудили ситуацию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, Авдеевке, Купянске и Марьинке. В частности, речь шла об обеспечении украинского наступления и обороны дальнобойным оружием и ракетами.
"Я благодарю всех воинов, которые крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя тоже существенно увеличила российские потери. Именно так и надо", - сказал Зеленский.
Готовы ли в Украине укрытия.
Зеленский сообщил, что он также провел совещание по укрытиям. По его словам, их ревизию о готовности и доступности для людей провели по всей Украине.
"Создан специальный сайт, на котором можно видеть состояние укрытий по стране и состояние работ с укрытиями. Контролем занимается Минстратегпром. В целом на местном уровне в большинстве регионов отнеслись более ответственно к вопросу об укрытиях. Мы должны продолжать эту работу", - добавил президент.
- 27 октября президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поделился ситуацией на фронте, в частности, о попытках россиян окружить Авдеевку.
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