Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка

Об этом президент Украины сообщил в вечернем видеообращении в пятницу, 27 октября.

Отмечается, что во время заседания военного кабинета обсудили ситуацию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, Авдеевке, Купянске и Марьинке. В частности, речь шла об обеспечении украинского наступления и обороны дальнобойным оружием и ракетами.

"Я благодарю всех воинов, которые крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя тоже существенно увеличила российские потери. Именно так и надо", - сказал Зеленский.

Готовы ли в Украине укрытия.

Зеленский сообщил, что он также провел совещание по укрытиям. По его словам, их ревизию о готовности и доступности для людей провели по всей Украине.

"Создан специальный сайт, на котором можно видеть состояние укрытий по стране и состояние работ с укрытиями. Контролем занимается Минстратегпром. В целом на местном уровне в большинстве регионов отнеслись более ответственно к вопросу об укрытиях. Мы должны продолжать эту работу", - добавил президент.