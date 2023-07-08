Об этом написал Зеленский в телеграме.

"Из Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Подчеркнул важность решительной позиции Альянса по поводу будущего членства Украины", - сообщил президент.

Также он поблагодарил премьер-министра за готовность принять участие в реализации трех пунктов Украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду.

Также Зеленский созвонился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Лидеры говорили об оборонном сотрудничестве, подготовке к Глобальному саммиту мира. Зафиксировали сроки начала обучающей миссии для украинских пилотов на F-16. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО.

"Спасибо за неизменность принципиальной позиции Нидерландов по отношению к российскому вторжению, а также за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом", - добавил Зеленский.