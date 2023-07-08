Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министрами Португалии и Нидерландов: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте
Об этом написал Зеленский в телеграме.
"Из Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Подчеркнул важность решительной позиции Альянса по поводу будущего членства Украины", - сообщил президент.
Также он поблагодарил премьер-министра за готовность принять участие в реализации трех пунктов Украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду.
Также Зеленский созвонился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Лидеры говорили об оборонном сотрудничестве, подготовке к Глобальному саммиту мира. Зафиксировали сроки начала обучающей миссии для украинских пилотов на F-16. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО.
"Спасибо за неизменность принципиальной позиции Нидерландов по отношению к российскому вторжению, а также за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом", - добавил Зеленский.
- В субботу, 8 июля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, на которой стороны обсудили украинскую Формулу мира. Президент также принял участие в поминальном молебне по жертвам войны в Украине.
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